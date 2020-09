Gedenken an Anschläge vom 11. September

New York.19 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ist in New York der Opfer gedacht worden. Zahlreiche Familienangehörige, wie auf dem Bild der Soldat Edwin Morales, nahmen am Freitag an einer Veranstaltung an der Gedenkstätte für die Opfer im Süden Manhattans teil und legten Blumen nieder. Auch US-Vizepräsident Mike Pence sowie der frühere Vizepräsident und jetzige demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden waren unter den Teilnehmern. Wegen der Coronavirus-Pandemie waren alle aufgefordert, Masken zu tragen und Abstand zu halten. Am 11. September 2001 waren beim schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3000 Menschen getötet worden. Islamistische Terroristen steuerten drei gekaperte Verkehrsmaschinen in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Arlington bei Washington. Eine vierte entführte Maschine stürzte in Pennsylvania ab. dpa

