Gedenken in Nagasaki

Nagasaki.Mit einem neuerlichen Appell zur weltweiten Abschaffung der Atomwaffen ist in der japanischen Stadt Nagasaki der Opfer des Atombombenabwurfs vor 74 Jahren gedacht worden. Gymnasiastin Honoka Saito (Bild) legte bei einer Gedenkzeremonie im Friedenspark Blumen nieder. Nagasakis Bürgermeister Tomihisa Taue rief am Freitag die Regierung Japans auf, dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten. Dies hatte drei Tage zuvor schon sein Kollege in Hiroshima gefordert; die Stadt war ebenfalls Opfer einer US-Atombombe geworden. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe ging in seiner Rede am Gedenktag auf den Vertrag nicht ein. Japan steht unter dem atomaren Schutzschild der USA. dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019