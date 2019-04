„Eine Knospe, die nicht blühen durfte.“ Unter diesem Thema laden die Klinikseelsorge Weinheim und Seelsorger der evangelischen und katholischen Kirchen zur nächsten Gedenkfeier für Sternenkinder auf den Weinheimer Hauptfriedhof am Donnerstag, 4. April, um 15 Uhr ein. Im Anschluss an die Feier in der Trauerhalle des Hauptfriedhofs werden die „Sternenkinder“, die seit der letzten Gedenkfeier in der GRN-Klinik Weinheim tot geboren wurden, im Sternchenfeld innerhalb des Kindergrabfeldes beigesetzt. Eingeladen sind betroffene Eltern, Geschwister, Familienmitglieder und Freunde, die – unabhängig vom Todestag des Kindes und der eigenen Religionszugehörigkeit – teilnehmen möchten. Gedacht wird auch verstorbenen Sternenkindern, deren Verlust länger zurückliegt. Ansprechpersonen sind: Klinikseelsorgerin Monika Paschke-Koller (06201/60069775) monika.paschke-koller@grn3.de und Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller (06201/12676) etzelmueller@kblw.de. wn

