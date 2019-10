Gedenkfeier für Sternenkinder

Verlieren Eltern ihr Kind während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt, sterben immer auch Träume für die Zukunft. Denn dieser kleine Mensch, der voller Liebe und Hoffnung erwartet wurde, fehlt im Leben seiner Mutter, seines Vaters, der Geschwisterkinder und Angehörigen. Sie alle lädt das ökumenische Team der Klinikseelsorge an der Universitätsmedizin Mannheim daher zu einer Gedenkfeier an diesem Samstag, 19. Oktober, um 10.30 Uhr in die Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof ein. „Wenn Du des Nachts den Himmel anschaust . . .“ ist die Andacht für alle um ihre sogenannten Sternenkinder trauernden Familien unabhängig von Konfession und Religion überschrieben, die an der Gedenkstele, am Schmetterlingsfeld, endet. Anschließend gibt es Gelegenheit zum Gespräch. red/lok

