Gefährliche Weihnachtsfeier

Keine Weihnacht ohne Weihnachtsfeier in der Firma. Dass so etwas gefährlich werden kann, erleben die Figuren der Erzählung „Zyankali vom Weihnachtsmann“ des amerikanischen Kriminalschriftstellers Rex Stout (1886-1975). Archie, Assistent des legendären Privatdetektivs Nero Wolfe, ist in der Firma einer Freundin eingeladen. Kaum hat die Party begonnen, endet sie dramatisch. Der Gastgeber hat gerade einen Trinkspruch auf Weihnachten ausgebracht, als er zusammenbricht. Besonders verdächtig: Der als Weihnachtsmann verkleidete Barkeeper ist verschwunden. Archie kommt nicht weiter. Erst als sein Chef die Angelegenheit in die Hand nimmt, wird der Fall gelöst. Der schwergewichtige Nero Wolfe beweist wieder einmal besondere Fähigkeiten; das Buch erschien erstmals 1957. (Klett-Cotta, 136 S., 12 Euro) dpa

