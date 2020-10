Gefängnisseelsorger spricht über Erlebnisse

Der Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther wollte über seine Kirche debattieren und soll dazu am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben. Sein Kernpunkt war, dass der Mensch allein durch die Gnade und Güte Gottes erlöst würde – und nicht durch die seinerzeit üblichen Ablasszahlungen. Sein Disput mit dem Papst führte zur Abspaltung von der katholischen und zur Entstehung der evangelischen Kirche. An diesem Samstag, 31. Oktober, stellt ein Gottesdienst um 18 Uhr die Gnade auf den Prüfstand: „Gnade hinter Gittern“ mit Pfarrerin Franziska Beetschen. Sie hat mit Gerhard Ding einen Gast, der als ehemaliger Gefängnisseelsorger in Mannheim – unser Bild zeigt die Fensterrosette der Kirche in der Justizvollzugsanstalt im Herzogenried – und Dekan der evangelischen Seelsorge im Justizvollzug viel dazu sagen kann. Der Online-Gottesdienst wird um 18 Uhr übertragen. red/lok

