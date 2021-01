„Gefahr für Innenstadt“

Würzburg.SPD, Grüne und weitere Parteien im Würzburger Stadtrat wollen die Parkplätze hinter dem Dom abschaffen und den Paradeplatz begrünen. Die CSU ist dagegen. Der Handelsverband Bayern und das Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ wenden sich an den OB und die Stadtratsfraktionen. In diesem Brief heißt es unter anderem: „Einen schlechteren Zeitpunkt dafür kann es nicht geben: Alle Hoffnung der Unternehmen richtet sich auf eine zwingend notwendige Möglichkeit der Wiedereröffnung in einer erreichbaren und gut besuchten Innenstadt. Dabei gilt es unter anderem, Kunden, die in den vergangenen Monaten auf den Onlinekauf zurückgreifen mussten, wieder für die Innenstadt zu gewinnen“. Mit dieser Maßnahme würde man das Gegenteil erreichen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.01.2021