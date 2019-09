Gemeindefest in Rippenweier

Am Sonntag, 29. September, feiert die evangelische Kirchengemeinde Heiligkreuz-Oberflockenbach ab 14 Uhr ihr diesjähriges Gemeindefest in der Keltensteinhalle in Rippenweier. Auf die Gäste wartet wieder ein reichhaltiges Büffet mit selbst gebackenem Kuchen und Waffeln sowie herzhaften Snacks. Umrahmt wird das Fest mit musikalischem Programm der ortsansässigen und benachbarten Chöre und den „Kigo-Kindern“ aus Heiligkreuz. Basteln, spielen und toben, auch für die Kinder gibt es ein buntes Programm, sodass garantiert keine Langeweile aufkommen wird. Auch gibt es wieder einen Verkaufsstand mit Eine-Welt-Produkten der Kirchengemeinde Schriesheim, zugunsten der ökumenischen Aktion „Miteinander Teilen - Gemeinsam Handeln“. Den Abschluss bildet das Loseverkaufen der Tombola.

Für nicht mobile Gemeindemitglieder ist ein Hol- und Bringservice eingerichtet. Anmeldungen bitte bei Ulrike Seyrich unter 06201/72604 oder per E-Mail uli.seyrich@t-online.de. wn

