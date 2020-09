„Gemeinsam auf dem Weg“

Unterschüpf.„Kairos – Zeit der Entscheidung“ heißt eine neue Veranstaltungsreihe in der evangelischen Kirchengemeinde von Unterschüpf. Pfarrer Dr. Heiner Kücherer und Dekan Rüdiger Krauth wollen damit Impulse für eine ökologische Nachhaltigkeit der Gesellschaft geben. Der Pfarrgarten in Unterschüpf spielt dabei eine zentrale Rolle. Pfarrer Dr. Heiner Kücherer sagt: „Wir wollen einen Impuls geben, der an die ökologische Vernunft appelliert und den jeder in seinem Leben umsetzen kann. Gleichzeitig wollen wir auch dem Einzelnen die Furcht davor nehmen, indem wir ihm das Gefühl dafür geben, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen“. In dem Netzwerk aus Kulturkirche, Evangelischer Erwachsenenbildung und Pfarrhaus mit Naturgarten sehen der Pfarrer und der Dekan den idealen Nährboden für den Wandel und den Aufbruch.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.09.2020