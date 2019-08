Gemeinsam für den Klimaschutz

Berlin.Die deutschen Umweltverbände fordern, für mehr Tempo beim Klimaschutz die Leistung von Kohlekraftwerken zu drosseln. Vor sieben Monaten habe die Kohlekommission sich auf einen „Einstieg in den Ausstieg“ aus dem klimaschädlichen Braunkohlestrom geeinigt, aber es sei weiter unklar, welches Kraftwerk wann abgeschaltet werde, sagte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser am Freitag in Berlin.

Die Forderung ist Teil eines „Handlungsprogramms“ für mehr Klimaschutz, das Greenpeace, Naturschutzring, BUND, Deutsche Umwelthilfe, WWF, Germanwatch, Campact, Nabu, Naturfreunde und Umweltinstitut München gemeinsam am Freitag veröffentlichten.

Das Bundeswirtschaftsministerium verhandelt derzeit mit dem Energiekonzern RWE über Entschädigungen. Ein Gesetz zum Kohleausstieg bis spätestens 2038, auf den die Kommission sich Ende Januar geeinigt hatte, soll noch in diesem Jahr kommen. Ziel der Regierung ist es, den Kohlendioxid-Ausstoß in Deutschland bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. dpa

