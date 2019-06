Gemeinsam im Quartier

Christine Münch und Ute Schleh sind in den Quartieren zu Besuch. © Stadt

„Quartier 2020“, das ist in Weinheim und im ganzen Land ein Schlüsselbegriff bei der Frage, wie die Generationen in einem Stadtviertel künftig miteinander leben wollen, wenn die Gesellschaft älter und vielfältiger wird. In Weinheim ist man dabei, wie in einigen sozialen Fragen, in vorderer Reihe, wie die Pressestelle schreibt, und zwar auch, weil die Stadt eine Modellstadt im Landesprogramm dieses Namens ist. Im Juli werden in der Weststadt wieder zwei so genannte „Kaffeetreffs“ an zentralen Orten in der Weststadt angeboten, zu denen ältere Bewohner eingeladen sind. Hier können sie ihre Sorgen und Nöte, aber auch ihre Vorstellungen bei einer Tasse Kaffee mit haupt- und ehrenamtlichen Sozialexperten besprechen.

Die nächsten beiden Treffs unter der Leitung von Ute Schleh, die im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales für die Themen des demografischen Wandels zuständig ist, und Christine Münch vom Runden Tisch Demografie finden am Montag, 8. Juli, und am Donnerstag, 11. Juli, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, zunächst auf der Wiese vor dem „Wohnzimmer“ statt, dann in der kleinen Grünanlage an der Haltestelle „Blumenstraße“. Kaffee und Kuchen sind kostenlos. red

