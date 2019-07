Gemeinsam musizieren

Einen Kurs „Musikkiste für Babys“ bietet das Familienbildungswerk ab 15. August an. Durch Lieder, Sprechverse und Bewegungsspiele sollen Kinder im Alter von drei bis 18 Monaten die eigene Stimme und ihren Körper entdecken, heißt es dazu in der Mitteilung des FBW. Zum Einsatz kommen einfache Instrumente wie Klanghölzer, Rasseln und Trommeln. Der Kurs findet an sieben Terminen, donnerstags ab 9 Uhr, statt.

Die Gebühr beträgt 60 Euro, hinzu kommen zehn Euro für das Musikset. Anmeldungen nimmt das FBW per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de, über die Internetseite familienbildungswerk.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06204/92 96 20 entgegen. su

