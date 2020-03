Gemeinsam statt einsam

Heidelberg.Seit Ende 2019 sind die Bewohner des Projekthauses „Konvisionär“ komplett. Es ist – wenn man so will – eine Villa Kunterbunt in den Mauern von eineinhalb ehemaligen US-Kasernengebäuden. Im Mark Twain Village zwischen Rhein- und Edisonstraße erproben 84 „Konvisionäre“ einen Gegenentwurf zum anonymen Tür-an-Tür-Wohnen – und zwar selbstverwaltet. Die „Konvisionäre“ zahlen durchschnittlich 8,50 Euro pro Quadratmeter. Manche zahlen freiwillig einen höheren Betrag. In ferner Zukunft könnten die Mieten sinken: Die Projektkosten von knapp sechs Millionen werden über Direktkredite und ein Bankdarlehen finanziert. Die Eigentumsstruktur von „Konvisionär“ soll sicherstellen, dass das Selbstverwaltungsprinzip über die Gründergeneration hinaus bestehen bleibt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020