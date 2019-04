Gemeinsamer Gottesdienst

Mannheim.Die Dekane Ralph Hartmann (l./Protestanten) und Karl Jung (Katholiken) laden am Sonntag zu einem ökumenischen Gottesdienst mit Musik auf den Kapuzinerplanken ein. Beginn ist um 12.15 Uhr. Dort wirken auf der großen Bühne auch Dekanstellvertreterin Anne Ressel und Pfarrer Theo Hipp sowie die Band „BeiGelegenheit“ mit. Die Eröffnung der neu gestalteten Planken habe eine so große Bedeutung für das städtische Leben in Mannheim, dass sie sich miteinbringen wollten, teilten die Kirchen mit. Ansonsten setzten sie sich für möglichst wenige verkaufsoffene Sonntage ein. red/sma

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.04.2019