Genialer Venezianer

Würzburg.Die weltberühmten Fresken von Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) ziehen jedes Jahr hunderttausende Besucher in die Würzburger Residenz.

Im 250. Todesjahr des italienischen Künstlers zeigt das Martin von Wagner Museum der Universität nun die Sonderausstellung „Der Arbeit die Schönheit geben. Tiepolo und seine Werkstatt in Würzburg“. Zu sehen ist sie vom 31. Oktober bis 31. Januar 2021. Die Fresken, die Tiepolo zwischen 1750 und 1753 in der ehemaligen Fürstbischöflichen Residenz geschaffen hat, gehören zu seinen bedeutendsten Werken. Die Ausstellung will mit insgesamt 105 Zeichnungen, Radierungen und Gemälden die Würzburger Werkstatt des genialen Venezianers zu neuem Leben erwecken.

