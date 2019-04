Genussvolle Momente in Forst erleben

Im Hofladen vom Erdbeer- und Spargelhof Böser in Forst bei Bruchsal hat die Erdbeer-Saison begonnen. Dank der vielen Sonnenstunden in den vergangenen Tagen gibt es nun die ersten sehr süßen und aromatischen Erdbeeren.

Generell ist der Hofladen die perfekte Anlaufstelle, wenn es um Frühlings-Genuss geht. Denn neben den ersten roten Früchtchen gibt es derzeit auch Spargel – dank der zuletzt häufig warmen Temperaturen – in Spitzenqualität, wie das Team des Erdbeer- und Spargelhofs Böser berichtet. Im hauseigenen Laden gibt es das edle Gemüse feldfrisch und auf Wunsch auch geschält. So können die Kunden den Spargel ganz entspannt in den eigenen vier Wänden zubereiten. Für das rundum gelungene Spargel-Dinner zu Hause bietet der Hofladen auch den passenden Wein, Nudeln sowie Sauce Hollandaise und aromatischen Schinken.

Für die Erfrischung beim Einkauf zwischendurch: Bösers Original Speiseeis bekommen die Gäste bei gutem Wetter in der „Eis-erdbeere“ vor dem Hofladen.

Beliebtes Ausflugsziel am 1. Mai

Auch im Restaurant des Erdbeer- und Spargelhofs Böser lassen sich die feinen Spargelgerichte genießen – ganz besonders bei einem Sonnenuntergang auf der dazugehörigen Cabrio-Terrasse. Sowohl das Restaurant als auch der Hofladen sind übrigens am 1. Mai geöffnet. „Da man unseren Hof sehr gut mit dem Fahrrad erreichen kann, sind das Restaurant und der Laden beliebte Ziele für einen kulinarischen Mai-Ausflug“, sagt Wolfgang Böser. Während der Saison gibt es übrigens neben dem Spielplatz auch wieder eine Hüpfburg, was einen Ausflug zum Erdbeer- und Spargelhof Böser bei den kleinen Gästen besonders beliebt macht. Denn hier können sie sich austoben, während die Großen sich gemütlich den genussvollen Aromen des Frühlings widmen.

Während der Spargelsaison ist das Restaurant immer Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 23 Uhr geöffnet, die Küche durchgehend bis 21.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung. Der Hofladen hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. imp/pr

Kurze Allee, 76694 Forst bei Bruchsal

Restaurant:

07251/5 99 90 00, info @spargelrestaurant.de, www.spargelrestaurant.de

Hofladen:

07251/70 29 91 00, spargel@boeser.de, www.boeser.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019