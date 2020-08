Gerade noch geklappt

Das war Knapp. In den letzten Tagen vor Beginn der Sommerferien sind wir in der Redaktion davon ausgegangen, dass wir unsere Beilage „Mein erster Schultag“ in diesem Jahr nicht produzieren können. Die Schulen sind ja gerade mal zwei Wochen vor den Ferien ganz allmählich wieder angelaufen; mit verkleinerten Klassen und Abstandsregeln. Es war zu dieser Zeit unvorstellbar, dass sich Erstklässer eng zusammenstellen, damit wir unsere Klassenfotos machen können. Ja, es war knapp, hat aber, wie Sie sehen, geklappt.

In Woche zwei der Ferien kam die Information aus dem Kultusministerium, dass die Klassen sich ohne Abstandsgebot und Maske im Klassenraum aufhalten dürfen. Also konnten wir auch Klassenfotos machen.

Die Grundschulen, Lehrer, Rektorate und Sekretariate helfen uns jedes Jahr bei der Organisation dieser Beilage. Dafür bedanken wir uns natürlich regelmäßig bei Ihnen. Diesmal möchten wir das aber hier in der Beilage tun. Denn die Schulen hatten seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie weiß Gott mit jeder Menge Schwierigkeiten und Unsicherheiten zu kämpfen. Und trotzdem haben sie uns in den letzten, ebenfalls turbulenten Tagen vor Schulbeginn wieder mit den notwendigen Informationen versorgt. Dankeschön!

Nun haben Sie, Eltern, Geschwister, Omas uns Opas wieder die Beilage auf dem Tisch, in der dieser große Augenblick des Nachwuchses für alle festgehalten ist: die Einschulung. Im Bild sind über 1000 Kinder aus 51 Klassen in 15 Schulen.

Wir wünschen viel Freude damit. Martin Schulte

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.08.2020