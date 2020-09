Gerd Koch gewürdigt

Tauberbischofsheim.Mit ihrem Ersten Bevollmächtigten Gerd Koch verabschiedete die IG-Metall-Geschäftsstelle Tauberbischofsheim am Donnerstag einen leidenschaftlichen Kämpfer für die Gerechtigkeit. Koch war vor kurzem in den Ruhestand getreten, Harald Gans ist sein Nachfolger.

Alle Redner würdigten in der Tauberbischofsheimer Stadthalle das Wirken Kochs, der Großes für die Beschäftigten in den Betrieben der Region geleistet habe. Auch in den neuen Bundesländern brachte er sich Anfang der 90er Jahre ein und half vielen Arbeitnehmern, als er in den IG-Metall-Geschäftsstellen in Potsdam, Döbeln und Pirma tätig war.

Bis zu seinem letzten Arbeitstag in Tauberbischofsheim sei ihm der Einsatz für die Jugend stets ein besonders wichtiges Anliegen gewesen.

