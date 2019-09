Geschäfte verbannen Plastiktüten

Papiertüten wie diese sind in Weinheim jetzt häufiger zu sehen. © Stadt Weinheim

Weinheim macht sich auf den Weg zur plastiktütenfreien Einkaufsstadt. In einer konzertierten Aktion hat der Verein „Lebendiges Weinheim“, der in Weinheim den aktiven Einzelhandel vertritt, 10 000 Papiertüten und 1000 mehrfach verwendbare Stofftaschen angeschafft. Die Stadt hat die Bestellung aus dem kommunalen Klimabudget gefördert.

Zum Weinheimer Herbst wurden die umweltfreundlichen Taschen an die Einzelhändler und an den Bauernmarktverein verteilt – damit sollen alle Plastiktüten aus den Läden der Stadt verbannt sein. Weinheim kommt damit einem aktuell diskutierten bundesweiten Plastiktütenverbot ganz freiwillig zuvor. „Weinheim ist seiner Zeit voraus“, schmunzelte Oberbürgermeister Manuel Just, der die Idee, die im Rathaus und beim Verein „Lebendiges Weinheim“ geboren wurde, sehr lobte. Es sei wichtig, so der OB, dass die Menschen auf der kommunalen Ebene beim Umwelt- und Klimaschutz vorangehen, denn jeder könne seinen Beitrag dazu leisten.

Just erinnerte daran, dass sein Bürgermeister-Kollege Torsten Fetzner bei der „Geburt“ der Idee dabei war. Bei der Umsetzung war das Rathaus-Team stark beteiligt, allen voran Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann und City-Managerin Maria Zimmermann. Das Design der Taschen wurde in der kommunalen Pressestelle von Thomas Fischer entwickelt.

Rund 200 Betriebe dabei

Für den Verein „Lebendiges Weinheim“ stellte der Stellvertretende Vorsitzende Sebastian Kerner das Projekt vor, an dem die Akteure länger als ein Vierteljahr gearbeitet hatten, damit bis zum Weinheimer Herbst am vergangenen Wochenende alles „eingetütet“ war. Rund 200 Geschäfte in Weinheim wollen nun auf Plastiktüten komplett verzichten. Der Verein „Lebendiges Weinheim“ hat Tüten und Taschen in reichlicher Menge angeschafft, so dass sich noch weitere Einzelhändler melden können. whm

