Gesegneter Anfang: Neue Pfarrerinnen und Pfarrer

Gemeinsam mit den Teams in den Gemeinden bewegen sie viel – und auch bei den Pfarrstellen im evangelischen Stadtkirchenbezirk Mannheim bewegt sich einiges. Abschiede und Neubeginne von Pfarrerinnen und Pfarrern, die sonst gebührend gefeiert werden, finden nun in feierlicher, aber kleinerer Form statt. So haben zum 1. September Pfarrer Jochen Waldmann in der Auferstehungsgemeinde und Pfarrerin Miriam Waldmann in der Gnadengemeinde ihren Dienst begonnen. In beiden Gemeinden ist auch Pfarrerin Rebekka Langpape aktiv. In der Dreieinigkeitsgemeinde wirken nun die Pfarrerinnen Nora Keller, Christine Hoffmann und Saskia Lerdon und im Stadtkirchenbezirk auch Pfarrerin Claudia Erfeld. Pfarrer Monika Jäck aus der Johannes-Calvin-Gemeinde ist zum Monatsbeginn ans Klinikum nach Heidelberg gewechselt. Und an diesem Sonntag, 20. September, führt Dekan Ralph Hartmann Pfarrerin Laura Knittel um 14 Uhr mit einer Andacht in der Neckarstadtgemeinde ein. Die Plätze in der Melanchthonkirche sind begrenzt, doch danach ist auf der Kirchwiese mehr Platz. Wir wünschen allen Neuankömmlingen ein gutes Ankommen und ein gesegnetes Wirken. red

