Geselliges Miteinander

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr verehrte Gäste,

„der Herbst ist immer unsere beste Zeit“, stellte der Dichter Johann Wolfgang von Goethe schon vor mehr als zwei Jahrhunderten fest. Mit dieser Devise wollen auch wir die stürmische, aber ebenso bunte und wunderschöne Jahreszeit willkommen heißen, mit der in Ketsch eine Veranstaltung untrennbar verbunden ist: die Kerwe. Sie findet immer am dritten Oktoberwochenende statt und so möchte ich Sie herzlich vom 19. bis 21. Oktober zu geselligem Miteinander einladen.

Da unser Marktplatz noch umgebaut wird, findet die Kerwe auch in diesem Jahr im hinteren Teil des „Nahkauf“-Parkplatzes und in der angrenzenden Dielheimer Straße statt. Auf dieser Fläche in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz bietet das beheizte Festzelt der „Ketscher Hewwlguggler“ Gelegenheit, sich mit Freunden und Bekannten zu treffen und sich vielfältige Gaumenfreuden schmecken zu lassen. Ein kleiner Rummelplatz in der Dielheimer Straße hält für die Kinder Spaß und Abwechslung bereit.

Am Kerwesonntag haben Ketscher Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet, so dass einem gemütlichen Einkaufsbummel nichts im Wege steht. Genießen Sie bei einem anschließenden Spaziergang über die Kerwe das herbstliche Flair und verbringen Sie fröhliche Stunden in netter Gesellschaft.

Ihr

Jürgen Kappenstein

Bürgermeister

