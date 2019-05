Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste!

„Auch der Mai ist noch ein Winter-Ei“, formulierte vor mehr als 200 Jahren der deutsche Dichter Johann Gottfried Seume. Damals ahnte er sicher nicht, dass es in Ketsch viele Kinder gibt, die wissen, wie man dem Winter – im wahrsten Sinne des Wortes – einheizt. Denn an unserem vergnüglichen Festwochenende wird dem Winter endgültig der Garaus gemacht! Am Freitag und Samstag, 24. und 25. Mai, wollen wir in unserer Enderlegemeinde Geselligkeit und fröhliches Miteinander spürbar werden lassen.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr soll das Maifest wieder auf der Grünfläche zwischen den Parkplatzachsen der Rheinhalle stattfinden. Das Maifest-Organisationsteam und die Interessengemeinschaft Ketscher Vereine haben keine Mühen gescheut, um ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und eine attraktive Festmeile zusammenzustellen. Allen an der Organisation Beteiligten möchte ich für ihr Engagement und ihre Einsatzbereitschaft meinen Dank aussprechen. Zwei Tage lang soll es im Bruch heiter und unbeschwert zugehen. Und am Sonntag, 26. Mai, lädt die Ketscher Geschäftswelt beim verkaufsoffenen Sonntag zu einem gemütlichen Einkaufsbummel ein.

Am Samstagvormittag steht der Nachwuchs im Mittelpunkt, wenn die Mädchen und Jungen der Ketscher Kindergärten und Schulen um 10.45 Uhr durch das Bruchgelände ziehen, um beim farbenfrohen Sommertagsumzug gute Laune zu verbreiten. Auf dem Festplatz soll der Winter dann – begleitet von heiteren Frühlingsliedern – in Flammen aufgehen.

Ihr

Jürgen Kappenstein

Bürgermeister

