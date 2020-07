Gesetz zum Kükentöten

Berlin.Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will das Töten männlicher Küken bis Ende 2021 beenden. Die Ministerin werde zeitnah einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag in Berlin. Die von der Branche vorgelegte Vereinbarung zum Ausstieg aus dem Kükentöten erfülle Klöckners Erwartung nicht.

Klöckner verwies auf Alternativen. Dazu gehören etwa die vom Landwirtschaftsministerium geförderte Geschlechtsbestimmung im Ei, damit männliche Küken gar nicht erst ausgebrütet werden, oder das sogenannte Zweinutzungshuhn, bei dem männliche Tiere gemästet werden. Bislang werden jährlich Millionen männliche Küken direkt nach dem Schlupf getötet, weil sich ihre Aufzucht nicht lohnt.

Der Präsident des Zentralverbandes der Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke, spricht sich dagegen für eine Branchenvereinbarung aus, an der sein Verband und der Handel arbeiten. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Friedrich Ostendorff, sagte, ein Verbot des Kükenschredderns sei überfällig. epd

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.07.2020