Gesunde Würze aus der Heimat

Salz gilt in der Küche als eine Art Wunderwaffe: Selbst das fadeste Gericht hat ordentlich gesalzen plötzlich Pfiff. Doch zu viel Salz wirkt sich unter anderem negativ auf den Blutdruck aus. Die Alternative ist nun wieder aus regionalem Anbau auf den Wochenmärkten erhältlich: Frische Kräuter verleihen jeder Speise eine würzige, interessante Note. Sie sind im Geschmack vielfältiger als Salz. Und gesund sind sie auch noch.

Frisch geerntet haben Kräuter das beste Aroma. Also muss es ruckzuck gehen. Was heißt: Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, Melisse, Salbei und Co. werden so schnell wie möglich von den Feldern in den Handel gebracht. Dort wird das würzige Grünzeug entweder geschnitten, als Topfpflanze, getrocknet oder tiefgefroren zum Verkauf angeboten. „Am besten ist die Variante im Topf“, sagt Regina Aschmann, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bremen. Darin bleiben die Kräuter länger frisch und können nachwachsen.

Beim Kauf sollten sie nicht schlapp aussehen oder schon gelbe Blätter haben. Denn das sind eindeutige Zeichen dafür, dass es mit der Frische nicht allzu weit her ist. Problematisch kann auch die Pestizidbelastung auf dem Grünzeug sein. „Das gilt vor allem dann, wenn sie aus Übersee beziehungsweise Drittländern nach Deutschland in den Handel kommen“, sagt Aschmann. Nur: Das Herkunftsland muss bei Kräutern nicht angegeben werden. Deshalb tun Hobbyköche gut daran, sie bei regionalen Anbietern zu kaufen. Auch Bio-Kräuter sind Aschmann zufolge empfehlenswert.

Daheim gehören Töpfe mit Kräutern auf die Fensterbank –aber nicht direkt an die Heizung. Geschnittene Kräuter schneidet man an und stellt sie in ein Wasserglas. „Die Haltbarkeit ist allerdings mit den Topf-Kräutern nicht zu vergleichen“, so Aschmann. Eine andere Option: „Geschnittene Kräuter können auch in ein feuchtes Tuch gewickelt oder leicht befeuchtet in einen durchlöcherten Plastikbeutel gegeben werden“, erklärt Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). So bleiben sie im Kühlschrank noch einige Tage frisch.

Generell empfiehlt es sich aber, Kräuter möglichst frisch zu verarbeiten. Müssen sie länger überdauern, können sie getrocknet oder eingefroren werden. „Kräuterzweige können bündelweise in kleinen Portionen zum Beispiel in der Küche wie an einer Wäscheleine aufgehängt werden“, so Seitz. Eine andere Option: Die Kräuter werden auf einem Stück Papier an einem luftigen und dunklen Ort locker ausgelegt.

Fürs Einfrieren etwa Salbei und Petersilie waschen, klein schneiden und mit ein paar Tropfen Wasser in Eiswürfelschalen ins Gefrierfach stellen. „Um die Kräuter vor Fremdaroma zu schützen, sollten die Schalen in einen Tiefkühl-Beutel verpackt werden“, rät Aschmann. Die Kräuterwürfel dann noch gefroren zu Eintöpfen, Gemüse- oder Fleischgerichten geben.

Ein andere Möglichkeit ist es, Kräuter streufähig einzufrieren. Dazu die gut abgetrockneten Kräuter klein schneiden und breit ausgestreut auf Backpapier ins Tiefkühlfach legen. Nach drei bis vier Stunden lassen sie sich in einen Tiefkühl-Beutel schütten. Diesen dann verschließen und sofort einfrieren. tmn/imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019