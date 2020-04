Gesundheit hat Priorität

Schwäbisch Hall.Die Schwäbisch Hall Unicorns wollten am Samstag eigentlich mit dem Vorbereitungsspiel gegen die Helsinki Roosters in die Saison 2020 starten. Doch die Corona-Krise hat sämtliche Planungen der deutschen Football-Vereine auf den Kopf gestellt.

Im Interview beantwortet der Vorsitzende des Vereins, Jürgen Gehrke, Fragen rund um die Lage und die Sicht der Dinge bei den Unicorns.

„Die Gesundheit unserer Spieler, Trainer, Betreuer und Fans steht für mich an oberster Stelle“, sagte er. Zudem meinte er unter anderem: „Ein Spiel mit 2000 Zuschauern und jeweils rund 80 Leuten in den Teamzonen kann ich mir angesichts der aktuellen Lage und mit allem, was wir über Corona wissen, in diesem Jahr nur schwer vorstellen“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020