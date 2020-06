Gläubige in der Gnadenkirche

1949 wurde die Gnadenkirche (Bild) als eine von bundesweit 43 einfach, schnell und kostengünstig errichteten Notzeitenkirchen eingeweiht. Dort predigt Volker Walter am Sonntag, 21. Juni, um 10 Uhr über ein Lied, das nach Ende des 30-jährigen Krieges von Paul Gerhardt geschrieben wurde und eines der besonders bekannten (Kirchen-)Lieder ist: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“. Volker Walter ist seit 33 Jahren Prädikant, also ein sorgfältig ausgebildeter ehrenamtlicher Prediger. Zum Gottesdienst in der Gnadenkirche lädt auch die Auferstehungsgemeinde in der Gartenstadt ein. Bild: Johannes Vogt (dv)

