Glanzvolles Debut-Finale

Weikersheim.Modestas Sedlevicius aus Litauen, der Südafrikaner Katleho Mokhoabane und die Schwedin Karolina Bengtsson sind die Sieger des Gesangswettbewerbs „Debut 2020“. Das glanzvolle Finale fand am Samstag in der Weikersheimer TauberPhilharmonie statt.

Der in Bad Mergentheim aufgewachsene Fernsehmoderator und Journalist Felix Seibert-Daiker moderierte die Gala wie vor zwei Jahren, stellte die jungen Künstler mit viel Empathie vor und ließ so kein Lampenfieber vor den Auftritten aufkommen. Begleitet wurden die Sänger vom Philharmonischen Orchester Würzburg. Der Initiator des 2002 realisierten Förderprojekts Debut, Dr. Manfred Wittenstein, sagte in seinem Schlusswort: „Wir werden von der Kunst getragen. Sie hilft uns zu überleben.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020