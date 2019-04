Glasfaser-Haupttrasse soll bis Dezember fertig sein

Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar hat seine Planungen für das Glasfader-Hauptkabel, den sogenannten Backbone, auf der Trasse von Heiligkreuzsteinach nach Heddesheim angepasst. Wie der Verband jetzt mitteilte, war die ursprünglich vorgesehene Version – insbesondere der Verlauf durch den Weinheimer Stadtteil Oberflockenbach – nicht realisierbar. Um die neuen Planungen der Öffentlichkeit vorzustellen, habe der Landrat und Zweckverbandsvorsitzende Stefan Dallinger Gemeindevertreter, Gewerbetreibende sowie interessierte Bürger aus Oberflockenbach zu einem Informationstermin eingeladen und vor Ort und im persönlichen Gespräch den aktuellen Projektstand erläutert.

„Aufgrund der geologischen Gegebenheiten entlang des Trassenverlaufes musste der Zweckverband die Planungen bereits mehrfach modifizieren. Im Zusammenspiel mit weiteren, in dieser Form nicht vorhersehbaren Entwicklungen war dann am Ende eine komplette Neuplanung notwendig“, ging Dallinger auf die Hintergründe ein. „Ein weiterer Hinderungspunkt ist erschwerend hinzugekommen. Aufgrund der Kanalsanierung in der Ortsdurchfahrt Oberflockenbach im kommenden Jahr muss der Trassenverlauf hier entsprechend umgeplant werden. Bei der geplanten Fuß- und Radwegsanierung Rich-tung Hirschberg hingegen kommt es zu einem erfreulichen Synergieeffekt. Im Bereich des Ortsausganges von Oberflockenbach haben wir einen deckungsgleichen Leitungsverlauf von rund 65 Metern“, fasste Dallinger zusammen.

Am Ende hatte der Landrat dann trotz Verzögerungen beim Bau der Zubringertrasse eine gute Nachricht: Die Backbone-Trasse werde im Juli begonnen und bis Dezember fertiggestellt sein. Die Verlegung der FTTB/FTTC-Hausanschlüsse in Oberflockenbach sowie die Inbetriebnahme erfolgen dann im ersten und zweiten Quartal 2020. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019