Goldbarren und Laptops gestohlen

Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus in der Weinheimer Hildastraße Goldbarren sowie zwei Laptops der Marken HP sowie ASUS gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren die Einbrecher im Laufe des Mittwoch in das Haus eingestiegen, wo sie mehrere durchsuchten. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, sei bislang noch nicht geklärt und bedürfe der Überprüfung. Einbruchszeit war zwischen 8 und 15 Uhr. Zeugen beziehungsweise Bewohner des Hauses, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/100 30, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174 44 44, in Verbindung zu setzen. Da sich in dem Anwesen eine Praxis befinde, sei das Betreten für Jedermann möglich. red

