Goldene Oktobertage

Stuttgart.Der Oktober präsentiert sich derzeit zumindest in einigen Bundesländern von seiner goldenen Seite. So war das Wetter in Baden-Württemberg zum Start in die neue Woche am Montag weitestgehend sonnig und trocken bei milden Temperaturen. Und es soll noch schöner werden: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, dürfte auch der Dienstag fast überall im Land sonnig werden. Dazu erwarten die Meteorologen erneut milde Temperaturen von bis zu 20 Grad. Daran dürfte auch ein Schild mit der Überschrift „Sonnenschein verboten“ an einem Parkplatz nahe den Todtnauer Wasserfällen in Baden-Württemberg nichts ändern. Der missverständliche Hinweis soll Auto- und Motorradfahrer darauf hinweisen, dass bei tief stehender Sonne die Sicht schlechter sein kann. dpa (BILD: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020