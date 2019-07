Golfen am „Kaiser

Golfen am Fuße des Wilden Kaisers in Österreich steht bei Golfspielern hoch im Kurs. Am Samstag, 12. Oktober 2019, veranstaltet das Vitalhotel Sonnenhof****s erstmals sein eigenes Golfturnier am 27-Loch-Platz Wilder Kaiser. Bis 15. September 2019 werden Anmeldungen für das sportliche Event in einem der schönsten Golfresorts der Alpen entgegengenommen.

Der Golfplatz Wilder Kaiser ist bekannt für seine traumhafte Lage am Fuße der Berge, die leicht hügelige Landschaft und die angenehme Sonnenlage, die das Spiel auch im Herbst noch genussvoll macht. Gäste des Vitalhotel Sonnenhof erhalten die ganze Golfsaison hindurch 30 Prozent Greenfee-Ermäßigung. Das Vitalhotel Sonnenhof in Going könnte für Golfspieler nicht praktischer liegen. Auch die Plätze Ellmau Kaisergolf, Kitzbühel Schwarzsee, Kitzbühel Rasmushof, Kitzbühel Kaps, Westendorf und Kaiserwinkl Kössen sind in kürzester Zeit erreichbar. Wer im Vitalhotel Sonnenhof in Going eine sportliche Auszeit verbringt, der erlebt einen Logenplatz mit einem traumhaften Ausblick auf die Berge. Nach dem Spiel lockt die gemütlich-exklusive Wellnessoase zur Entspannung. Indoor erwartet die sportlichen Golfer das Saunadörfl mit duftenden Aromen und warmen Dämpfen. Im neuen Salzraum entfalten Salze ihre wohltuende Wirkung. Der Stolz des Hauses sind das neue „Show-Cooking“ sowie das hauseigene „Sonnenhof Vitalbier“ aus rein natürlichen Zutaten und klarstem Hochquellwasser - schmeckt köstlich nach einer sportlichen Runde am Golfplatz. mk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.07.2019