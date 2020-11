„Gott ist immer da“

Hardheim/Höpfingen.Seit wenigen Wochen hat die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland einen neuen Pfarrer: Christian Wolff. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt der 33-Jährige auf seine ersten Tage und Wochen in den neuen Pfarrgemeinden zurück. Er verrät, dass er Klavier spielen kann – darin aber etwas außer Übung ist, beim Spazierengehen und im Gebet Entspannung findet, warum er sich für diesen Beruf entschieden hat – und wie seine Planungen für Advent und Weihnachten in Zeiten von Corona aussehen.

Geboren wurde Christian Wolff 1987 in Darmstadt, seine Kindheit und Jugend hat er in Eberbach am Neckar verbracht. Seine Investitur findet an diesem Sonntag um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim statt. Die Einsetzung erfolgt durch Dekan Johannes Balbach.

