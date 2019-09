Gottes Segen für Mensch und Tier

Es bellt, schnüffelt, fiept oder zwitschert möglicherweise am heutigen Samstag, 28. September, um 11 Uhr im Hof der Marktplatzkirche St. Sebastian in F1, 7. Denn dort wird „Ein Gottesdienst für Mensch und Tier“ gefeiert. Ob Meerschwein, Hund oder Papagei – sie sind alle willkommen, wenn Pastoralreferent Bernhard Wietschel (Foto) von der Katholischen Citypastoral Mannheim ihnen und ihren Besitzern Gottes Segen zuspricht. Zurück geht diese Form des Segens und die dazugehörige Feier auf die Aussagen des Heiligen Franz von Assisi, dem die Kirche am 4. Oktober gedenkt. (Bild: kathma.de)

