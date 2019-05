Gottesdienst auf dem Piratenspielplatz

Unter freiem Himmel, umgeben von Sandkasten, Schaukeln und Wippen kommen Eltern samt Kind(ern) gern zusammen, um zu spielen und zu verweilen. Auch zu einem Gottesdienst kann man sich auf einem Spielplatz treffen – dazu lädt in Sandhofen die Dreieinigkeitsgemeinde regelmäßig ein. Am Sonntag ist es um 10.30 Uhr wieder so weit: Dann wird auf dem Piratenspielplatz in der Maria-Rigel-Straße ein Tauf- und Familiengottesdienst gefeiert, den Pfarrer Wolfram Langpape und die Akustik-Rockband „Burnnessel“ gestalten. Bei Regen geht’s in die Dreifaltigkeitskirche, Kirchgasse 3. Bild: Hoenig

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019