Gottesdienst auf der Seebühne

Mannheim.Auf der Seebühne im Luisenpark findet an diesem Sonntag um 11 Uhr wieder ein ökumenischer Gottesdienst statt. Dazu laden die evangelische Thomas- und die katholische St. Pius-Gemeinde gemeinsam ein. Unser Bild zeigt den idyllischen Kutzerweiher mit einer Gondoletta. Die Mannheimer Gemeinden bieten den ganzen Sommer über Gottesdienste im Freien an. Ein weiterer ökumenischer Gottesdienst wird an diesem Sonntag am Abschlusstag des dreitägigen Stadtteilfestes auf der Rheinau gefeiert. Er beginnt um 10 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche. Bild: Stadtpark Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019