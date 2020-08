Gottesdienst hinter der Emmauskirche

Zu einem Gottesdienst unterm Kastanienbaum, auf Stühlen und Bänken, am Sonntag (30.) lädt die Schönaugemeinde ein. Beginn ist um 10 Uhr hinter der Emmauskirche (Bild), bei schlechtem Wetter im Gebäude. Pfarrer Johannes Höflinger spricht in dem Gottesdienst, der rund eine halbe Stunde dauern wird, über das Thema „Wofür es sich zu leben lohnt“. Die Emmauskirche war im Ensemble mit dem Pfarrhaus- und dem Gemeindehaus geplant, das 1937/38 errichtet wurde. Der Zweite Weltkrieg und die Not der Nachkriegszeit stoppten die Bauarbeiten. Erst Anfang der 1950er Jahre wurde die Kirche dann nach den unveränderten Plänen der 30er Jahre gebaut. 1953 wurde sie fertiggestellt. Sie gilt als Beispiel für die Sakralarchitektur der 1930er Jahre mit ihrer traditionellen Bauform und der einfachen Gestaltung. Ein Gegenbeispiel ist die Trinitatiskirche in G 4, die nach Plänen von Helmut Striffler 1956 fertiggestellt wurde. Sie gilt als einer der bedeutendsten evangelischen Neubauten der Nachkriegszeit. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.08.2020