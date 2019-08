In Mannheim gehört er schon längst dazu: Zwischen Parade und Straßenfest findet der inzwischen zehnte ökumenische Gottesdienst zum Christopher-Street-Day (CSD) am Samstag, 10. August, um 17 Uhr statt. Das geistliche Angebot in der Schlosskirche am Ehrenhof trägt den Titel „Zusammenhalt wirkt“. „Obwohl in den letzten Jahrzehnten auch in den Kirchen vieles erreicht wurde, bleibt es eine Herausforderung für Gesellschaft und Kirche, gut mit der Vielfalt sexueller Identitäten umzugehen“, sagt Pfarrer Peter Annweiler von der Telefonseelsorge Pfalz, der während seiner Mannheimer Zeit zahlreiche Gottesdienste zum Christopher-Street-Day mitgestaltet hatte. Am Gottesdienst wirken neben Annweiler auch Pfarrerin Regina Bauer von der evangelischen Matthäusgemeinde und Diakon Günter Johannes Barth von der Altkatholischen Gemeinde sowie Daniel Fiess an der Orgel mit. red/lok

