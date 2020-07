Gottesdienste draußen

Im Park und im Hof, unterm Turm und auf der Wiese: Gottesdienste gemeinsam draußen feiern, dazu laden evangelische Gemeinden ein. Kürzlich war Premiere im Petruspark an der Petruskirche in Wallstadt (unser Bild). Im Schatten sitzen, die Vögel zwitschern hören, auf einer mitgebrachten Sitzgelegenheit mit Abstand zueinander Platz nehmen – das ist dort auch am Sonntag, 5. Juli, um 10 Uhr wieder so. Dazu erklingen Tango-Melodien von Clemens Maria Kitschen (Bandoneon) und Annette Theuring (Cello) zum Thema „Wie ein Tanz“ mit Pfarrerin Anna Maria Baltes. Auch im Gemeindezentrum Vogelstang wird es um 10 Uhr beim ersten Hofgottesdienst musikalisch mit der G-Dur-Messe von Franz Schubert. Ebenfalls um 10 Uhr gibt es an der Emmauskirche auf der Schönau einen Gottesdienst im Freien, und um 11 Uhr eine Freiluftandacht unter dem Turm der Epiphaniaskirche in Feudenheim. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020