Gottesdienste für Kinder und Familien

Sich gemeinsam auf den Weg machen, um mit den Kleinen die Frohe Botschaft zu erfahren – dazu laden besonders die Kinder- und Familiengottesdienste ein. So findet in der Neckarauer Matthäuskirche wie an fast jedem Sonntag um 11 Uhr ein Familiengottesdienst statt. In der Johanniskirche auf dem Lindenhof wird morgen, 3. Februar, um 16 Uhr ebenfalls der Krabbelgottesdienst „kunterbunt“ gefeiert. Bereits um 10 Uhr lädt die Lukaskirche auf dem Almenhof zu einem Familiengottesdienst mit der Kita Heinestraße ein, auch in der Rheinauer Martinskirche wird um 10 Uhr ein Familien- und Kindergottesdienst gefeiert. Der Familiengottesdienst in der Feudenheimer Epiphaniaskirche um 11 Uhr speist sich aus dem Kinderbibeltag des Vortags: Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren machen sich heute von 10 bis 14 Uhr unter dem Motto „Mit Petrus unterwegs“ auf die Spuren von Jesus’ wichtigstem Jünger. red/lok

