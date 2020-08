Gottesdienste in unterschiedlichen Sprachen

Auf Abstand und dennoch nah: Das gilt in Corona-Zeiten umso mehr. Auch für die vielen Gläubigen, deren familiäre Wurzeln in anderen Ländern liegen. Die Katholischen Muttersprachlichen Missionen bieten Gottesdienste in anderen Sprachen an, in Mannheim unter anderem auf Polnisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch, Italienisch, Spanisch, Ungarisch, Russisch, Vietnamesisch und Englisch. Am Sonntag, 9. August, wird die Heilige Messe um 12.30 Uhr auf Polnisch in St. Bernhard (Max-Joseph-Str. 42-44) gefeiert. Eine Anmeldung ist notwendig. Die ukrainische Gemeinde lädt um 11 Uhr nach St. Peter (Augartenstraße 94) zum Gottesdienst ein und die Gläubigen der kroatischen Gemeinde kommen um 13 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche (Moltkestraße 14) zur Eucharistiefeier zusammen. kathma

