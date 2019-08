Gottesdienste in vielen Sprachen

Ihrem Glauben können Katholiken in Mannheim nicht nur auf Deutsch, sondern regelmäßig auf Polnisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch, Italienisch, Spanisch, Ungarisch, Russisch, Vietnamesisch und auch Englisch Ausdruck verleihen. Denn gemeinsam verbunden im Glauben kommen in verschiedenen Pfarreien Mitglieder der sogenannten Muttersprachlichen Missionen aus unterschiedlichen Ländern zusammen, feiern die Messe nach ihrem kulturkreistypischen Ritus. An diesem Sonntag, 4. August, wird die Heilige Messe um 9.30 und 12 Uhr auf Polnisch in der Spitalkirche von St. Matthäus in E 3, 7 gefeiert. Die ukrainische Gemeinde lädt um 11 Uhr nach St. Peter (Augartenstraße 94) zum Gottesdienst nach ostkirchlichem Ritus ein und die Gläubigen der kroatischen Gemeinde feiern um 13 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche (Moltkestraße 14) die Eucharistie. Mehr: www.kathma.de. red/lok

