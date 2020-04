Grand Canyon im Wohnzimmer

Der Charme des Wilden Westens in historischen Kleinstädten, atemberaubende Landschaften und Naturwunder sowie facettenreiche Kultur und Traditionen – es gibt viele Gründe, warum man Arizona am besten hautnah vor Ort erlebt. Da die aktuelle Situation es Reiselustigen jedoch erschwert, weiter an der Erfüllung ihrer Bucket-List zu arbeiten, hat das Arizona Office of Tourism unter www.visitarizona.com im Internet Vorschläge zusammengestellt, wie man den Grand Canyon-Staat im heimischen Wohnzimmer erleben kann und viele seiner Abenteuer von zuhause entdeckt. Was bei einer Reise nach Arizona für viele nicht fehlen darf, ist ein Besuch des eindrucksvollen Grand Canyons. Dank der Grand Canyon Virtual Tours können Teilnehmer mithilfe von 360˚-Fotos, Videos und geführten Lektionen tief in die Schluchten des bekannten Naturwunders eintauchen. Bei der ungeführten virtuellen Wanderung können Interessierte einzigartige Orte entlang des 450 Kilometer langen Colorado Rivers auf eigene Faust erkunden – so zum Beispiel Lava Canyon oder Travertine Canyon. Dabei sind an verschiedensten Stellen Fotos und Videos integriert, die die Entdecker mit auf eine Bootstour auf dem Colorado River nehmen oder in denen Wissenschaftler spannende Hintergrundinformationen über den jeweiligen Ort des Grand Canyons geben. Auf geführten Exkursionen werden die Teilnehmer persönlich an die Hand genommen und erforschen z.B. den Blacktail Canyon und seine charakteristischen Merkmale, die ihn so spannend machen. Diese mitreißenden Touren geben einem das Gefühl, selbst vor Ort zu sein – sogar der Klang der Natur mit Vogelgezwitscher ist zu hören.

Sternenklarer Nachthimmel

Arizona ist der Astrotourismus-Hotspot der USA und beherbergt 16 zertifizierte Lichtschutzgebiete, sogenannte Dark Sky Places – so viele, wie kein anderes Land der Welt. Der Ort Flagstaff im Norden Arizonas war sogar das erste ausgezeichnete Gebiet weltweit. Hier steht auch das Lowell-Observatorium, von wo aus 1930 sogar der Planet Pluto entdeckt wurde. Um seine Mission der wissenschaftlichen Bildung fortzusetzen, bietet das Observatorium derzeit Livestreams und interaktive Sternenbeobachtungen auf seinem YouTube-Kanal an.

Nicht zuletzt kann man eintauchen in Geschichte und Kultur. So ist Arizona beispielsweise die Heimat von 22 Indianerstämmen – jeder mit eigener Sprache und eigenen Traditionen. kms

