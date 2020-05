Grandiose Unterwasserwelt

Was viele nicht wissen: Der maltesische Archipel mit Malta, Gozo und Comino mit seinem türkisblauem Wasser zählt zu den schönsten Tauchspots im Mittelmeer. Die Unterwasserwelt punktet mit spektakulären Riffen, einem üppigen marinem Leben sowie unzähligen historischen Wracks.

Ob ein Schnupperkurse für Einsteiger oder Wracktauchen für fortgeschrittene Taucher – hier kommt jeder auf seine Kosten. Ein bedeutendes kulturelles Unterwassererbe ist die Phoenician: Das Schiff sank vor rund 2700 Jahren vor Gozo und ist das älteste Wrack im zentralen Mittelmeer.

Zu einer virtuellen Entdeckungstour unter Wasser lädt die Online-Ausstellung The Discovery of the Phoenician Shipwreck von Heritage Malta ein.

Zu einer Reise im Geiste laden diverse Museen, Theater und Künster auf Malta ein – sie bieten derzeit Kultur per Klick. So überträgt das Teatru Manoel fortan im Rahmen einer Concert Streaming Series in den kommenden Wochen die beliebtesten Aufführungen aus der Vergangenheit kostenlos.

