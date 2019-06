Großbrand in Külsheimer Elektromarkt

Külsheim.Ein Raub der Flammen wurde in der Nacht zum Dienstag das Lager eines Elektronikfachmarkts im Külsheimer Gewerbegebiet „Taubenbaum“. Das Feuer, das ein Bürger kurz nach Mitternacht entdeckt hatte, loderte beim Eintreffen der Einsatzkräfte meterhoch in den Himmel. Über 100 Feuerwehrleute waren bis in den frühen Morgen bei der Bekämpfung des Großbrands stark gefordert. Das Lager brannte völlig aus. Durch die enorme Rauch- und Hitzeentwicklung wurde das Gebäude stark beschädigt und ist teilweise einsturzgefährdet. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Bei ersten Schätzungen wurde ein Wert im mindestens oberen sechsstelligen Bereich genannt. Die Polizei ermittelt. Bild: Susanne Marinelli

