Große Investition für die Stadt

Zwingenberg.Ein neuer Kindergarten ist für jede Stadt eine finanzielle Herausforderung. Dabei spielt die einmalige Investition in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro in die Schaffung der Räumlichkeiten nicht so die entscheidende Rolle.

Von größerer Bedeutung sind die damit verbundenen Personalkosten, die den städtischen Haushalt auf Dauer belasten. Bei der Kita Tagweide sind das gut 700 000 Euro im Jahr, da sich durch die neue Einrichtung der Stellenplan der Stadt Zwingenberg um insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht hat.

Wenn in der kommenden Woche die ersten Kinder einziehen, sind noch nicht alle Erzieherinnen und Erzieher im Boot. Einige Einstellungsgespräche laufen noch, doch bis zum Sommer dürfte das Team komplett sein.

Geleitet wird die Kita Tagweide von Elke Frank. Sie kennt sich in Zwingenberg aus, denn ihr vorheriges Arbeitsumfeld war das Haus Orbishöhe der Nieder-Ramstädter Diakonie.

Ihr Stellvertreter bei der Leitung der Einrichtung ist Yannik Babylon. Er kommt aus der Kreisstadt Heppenheim und wechselte von der firmeneigenen Kinderkrippe des Unternehmens InfectoPharm ins älteste Bergstraßenstädtchen.

Neben den Erzieherinnen in der Kindertagesstätte gibt es noch zwei Hauswirtschaftskräfte. Sie kümmern sich in der Küche um die Zubereitung der Mahlzeiten. Wie auch in der Kita Alsbacher Straße werden sie als Tiefkühlkost von einem Caterer angeliefert. js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.01.2021