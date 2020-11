Große Liebe war Betrug

Miltenberg.Eine 56-Jährige aus dem Landkreis Miltenberg fiel auf eine vermeintliche Internetbekanntschaft hinein. Über das Internet hatte der Mann Kontakt zu der Frau aufgenommen und bat schließlich, nachdem ein Vertrauensverhältnis bestand, um mehr als 30 000 Euro. In ihrer anfänglichen Hilfsbereitschaft überwies die Frau das Geld auf verschiedene Konten. Über eine Online-Plattform hatte der Betrüger gezielt Kontakt zu der alleinstehenden 56 Jahre alten Frau aufgenommen und ihr vorgegaukelt, als Major in Syrien stationiert zu sein. Um an das Geld der Frau zu kommen, gab er vor, eine Geldkassette mit wichtigen Dokumenten und einem sehr hohen Geldbetrag an sie verschicken zu wollen. Für den Versand der Kassette bat er mehrfach um finanzielle Unterstützung und erschwindelte sich so einen Betrag von mehr als 30 000 Euro.

