Große Pläne für ein Filetstück

Das könnte eine spannende Sitzung werden: Der Weinheimer Gemeinderat entscheidet am Mittwoch, 10. April (Beginn 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses) gleich zu Beginn über ein Bauvorhaben im Herzen der Fußgängerzone, das sich auch auf die Parkplatzsituation am Amtshausplatz auswirken würde. Und das ist ein Thema, das in Weinheim immer einigen Zündstoff bietet. Darüber hinaus ist ein Filetstück betroffen – auch da wollen die Gemeinderäte traditionell mehr als nur ein Wörtchen mitreden.

Die Ausgangslage: Die Eigentümergemeinschaft des Hauses Hauptstraße 118 – die Weinheimer Familie Annacker – möchte der Stadt ein 251 Quadratmeter großes Grundstück an der Ecke Hauptstraße/Schlossergässchen abkaufen. Die Familie plant dort den Bau eines Wohnhauses mit einer Ladeneinheit im Erdgeschoss. Einziehen würde die Familie selbst, wie sie in einem Schreiben an die Stadt mitteilt. Mit dem Neubau würde auch die hässliche Brandmauer verschwinden. Die Stadt sieht darin eine „sehr große Möglichkeit“, eine städtebaulich sinnvolle und ansprechende Lösung für diese Baulücke zu finden.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Derzeit befinden sich in dem betreffenenden Bereich zwei Behinderten- und neun öffentliche Parkplätze. Insgesamt gibt es auf dem Amtshausplatz zwei Behindertenparkplätze, 37 öffentliche, zehn Anwohnerstellplätze und 28 Stellplätze, die an Dauerparker vermietet sind. „Der Wegfall der Behindertenparkplätze könnte durch die Ummarkierung von drei Standardstellplätzen an anderer Stelle erfolgen. Sofern dies auf dem Amtshausplatz erledigt würde, entfielen dort zwölf der 37 öffentlichen Stellplätze. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die Stellplätze so umzuorganisieren, dass vom Wegfall nur die Dauerparker betroffen würden, die dann beispielsweise ins Parkhaus an der Schlossbergterrasse ausweichen könnten.

Die Anzahl der öffentlichen Stellplätze bliebe nahezu gleich. Der große Hauptparkplatz bliebe für die Öffentlichkeit, die Fläche, auf der zu Kerwezeiten der Autoscooter steht, stünde dann Anwohnern und Dauerparkern zur Verfügung. Weil die Stadt großen Wert auf eine „besonders gute und der Umgebung angepasste Gestaltung des Gebäudes“ legt, soll es einen Architektenwettbewerb mit drei Architekturbüros geben. Auslober des Wettbewerbs wären die Stadt und die Familie Annacker.

Einnahmen von 128 000 Euro

Die anfallenden Kosten, zum Beispiel für die Honorare der Fachpreisrichter, sowie die Honorare für die Architekturbüros wollen sich die Stadtverwaltung und die Bauherren etwa hälftig teilen. Durch den Verkauf des Grundstückes würde die Stadt etwa 128 000 Euro einnehmen. Der städtische Anteil am Architektenwettbewerb wird mit 25 000 Euro veranschlagt. Nun sind die Gemeinderäte am Zug. Außerdem sollen die Stadtpolitiker am Mittwoch über eine Erhöhung der Eintrittspreise im Waldschwimmbad entscheiden. Der Eintritt für Erwachsene würde beispielsweise von 3,60 auf vier Euro angehoben, die Ermäßigte Karte von 2,40 auf 2,50 Euro. Die Familienkarte würde künftig 95 statt 78 Euro kosten. Die zu erwartenden Mehreinnahmen belaufen sich laut der Sitzungsvorlage auf mehr als 19 000 Euro. Diese sind notwendig, um die gestiegenen Personalkosten der TSG für das Waldschwimmbad zu kompensieren. Anderenfalls müsste die Stadt wohl ihren Zuschuss erhöhen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen am Mittwoch unter anderem die bereits in den Ausschüssen vorberatenen Punkte Klimaschutzkonzept der Stadt und die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2019/2020. vmr

