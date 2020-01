Große Stimmen zum Valentinstag

Mit einem „Valentine’s Soul & Funk Special“ eröffnet die Ulner Kapelle am Freitag, 14. Februar, um 20.15 Uhr (Einlass: ab 19 Uhr) die diesjährige Starnite-Staffel. Hierfür wurden mit Tamara Bencsik und Ron Jackson zwei Künstler engagiert, die beide über außergewöhnliche Stimmen, viel Charisma und Energie verfügen, schreibt der Veranstalter in einer Konzertankündigung. Die Gäste erwartet eine Mischung aus gefühlvollen Balladen bis hin zu funkigen Rhythmen, die mitreißen.

Tamara Bencsik, eine aus Serbien stammende Künstlerin, besitzt eine unglaublich außergewöhnliche Stimme mit Entertainmentfaktor, die nach Belieben zwischen krachenden Rock-Hymnen und Balladen mit Gänsehaut-Garantie wechseln kann. In ihrer Heimat ist sie längst ein Star und dies nicht erst seit der Casting-Show „Megasztar“, bei der sie zur „Best Female Voice“ gekürt wurde, heißt es im Pressebericht. Ihr Gesangsstil erinnere an Musikgrößen wie Whitney Houston, Adele oder Pink.

Ron Jackson, der in Atlanta/USA geborene Sänger, Pianist und Komponist, ist ebenfalls ein musikalisches Multitalent. Er versteht es, unterschiedliche musikalische Genres zu bedienen wie Soul, Funk, R’n’B, Jazz und Pop. Er überzeugte bereits in den USA mit einem eigenen Album und ging mit Musikgrößen wie Lionel Richie, Mario Winans & Outkast auf Tournee.

Auch Marius Müller-Westernhagen sei so begeistert von seiner Stimme, dass er Ron immer mit auf die großen Bühnen der Nation mitnimmt. Seinen eigenen Wurzeln bleibt Ron Jackson auch als festes Mitglied des „The Very Best of Black Gospel“-Chores treu.

Begleitet werden die beiden Künstler vom Pianisten, Keyboarder und Sänger Günther Geiger, der auch als Musikproduzent und Komponist von Stars wie Sydney Youngblood tätig ist, heißt es abschließend.

Tickets an der Abendkasse. Auch Reservierungen per E-Mail unter der Adresse info@ulnerkapelle.de möglich. wn

