Große Verdienste erworben

Hohenlohe.Im Tischtennisbezirk Hohenlohe gibt es wohl niemanden, der ihn nicht kennt: Pressewart und Pokalleiter Josef Ehleiter. Er hat sich in den letzten 40 Jahren um den Sport an der grünen Platte in hohem Maße verdient gemacht und auch die Fränkischen Nachrichten und die Tauberzeitung jahrzehntelang zuverlässig mit den Ergebnissen aus dem Tischtennisbezirk versorgt. Jetzt, nach 40 Jahren, ist für ihn Schluss: Nach der Saison scheidet der 72-Jährige aus allen Ehrenämtern aus.

Mit Blick auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie spricht sich Josef Ehleiter dafür aus, die laufende Saison abzubrechen. „Die Gesundheit aller Spieler hat oberste Priorität“, so Josef Ehleiter dazu.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.11.2020