Großer Auftritt für den kleinen Garten

Wenig Platz, schmal wie ein Handtuch und womöglich noch Hanglage: Ein kleiner Garten – eine große Herausforderung für den Hobbygärtner.

Zwei Gartenbesitzer aus Wittighausen zeigen, wie auf kleinem Raum ein wahres Gartenparadies entstehen kann. Fachmännische Tipps gibt Diplom-Ingenieur für Gartenbau, Jürgen Mayer, Inhaber der „Baumschule Mayer“ Elpersheim.

Ein Blumenmeer, schattenspendende Bäume, ein idyllischer Teich und grüner Rasen soweit das Auge reicht – große Gartenträume, für die in einem kleinen Garten kein Platz ist. „Da kann man doch nichts Gescheites draus machen“, stellt so mancher Gartenbesitzer resigniert fest. „Angekommen in der Realität – das könnte der Beginn einer großen Gartenliebe sein“, meint Doris Dürr.

Vieles kann – wenig muss

Die Anlage des Gartens von Doris und Peter Dürr war kein Kinderspiel. Außer der geringen Größe setzte vor allem die trockene, sonnige Hanglage gestalterische Grenzen. „Für mich kam nur ein natürlicher, umweltfreundlicher Garten in Frage“, versichert die begeisterte Hobby-Gärtnerin. Aus den Ritzen der Trockenmauer aus Natursteinen, die den Hang abstützt, quillt goldgelb leuchtendes Steinkraut. Das Blaukissen breitet seinen blauvioletten Blütenteppich aus und die Schleifenblume erstrahlt in reinstem Weiß. Wildbienen haben in den Mauerspalten eine Heimat gefunden.

Von dem kleinen Pfad, der auf der Höhe der Mauer entlangführt, fällt der Blick auf den großzügigen Terrassensitzplatz. Blickpunkt ist ein Trompetenbaum der kleinwüchsigen Sorte „Nana“. Mit seinem kurzen Stamm und seiner rundlichen Krone passt er gut in den kleinen Garten. Im Frühsommer erfreut er durch eine Fülle von weißgelben glockenförmigen Blüten.

„Auf anspruchsvolle Prachtstauden habe ich bewusst verzichtet. Einheimische Gewächse wie Akelei, Storchschnabel, Wiesensalbei und Bergaster sind genügsam und vertragen Sonne und Hitze“, weiß die Hobby-Gärtnerin aus Erfahrung. Durch optimale Raumnutzung bleibt Platz für einen Mini-Nutzgarten.

Auf frische Äpfel, Birnen und Aprikosen muss Familie Dürr nicht verzichten. Von fast allen Obstsorten gibt es kleinkronige, schwachwüchsige Varianten, die auf kleinem Raum reiche Ernte bringen. Pflegeintensiven Rasen gibt es im Garten von Doris Dürr nicht. Mit Bodendecker oder Mulch füllt sie freie Flächen, so dass Unkraut keine Chance hat. „Ich habe keine Lust, ständig dem Unkraut hinterherzujagen, sonst wird Gartenlust schnell zu Gartenfrust. Mein Motto ist: Vieles kann – wenig muss.“

Geschickt hat Doris Dürr die Nachteile des Hanggartens genutzt. Mit verschiedenen Ebenen erzielt sie verblüffende optische Effekte, die den Garten größer erscheinen lassen. „Wie von einer Galerie blicke ich von der Mauer auf meinen Garten und sehe ihn in seiner ganzen Fülle vor mir liegen“, erklärt sie nicht ohne Stolz. „Ich habe ihn so angenommen wie er ist und das Beste daraus gemacht.“

Lang, aber nicht langweilig

Problematisch ist die Form des Gartens von Andrea und Reiner Sack. Lang und schmal – nicht die besten Voraussetzungen für ein Gartenparadies. Sie holten sich fachmännische Hilfe. „Das war eine gute Entscheidung“, versichert Andrea Sack: „Die Grundstruktur haben wir bis heute beibehalten.“

Eine Kletterrose rankt sich um den Rosenbogen am Eingang des Gartens und lädt zum Schauen und Eintreten ein. Günstig erweist sich die geschwungene S-Form des Gartenwegs, die das Grundstück optisch verkürzt. Der Eindruck von Leichtigkeit wird durch eine Pflanzenrabatte verstärkt, welche die schwungvolle Form des Weges nachzeichnet. „Hier blüht in ständigem Wechsel bis in den Herbst hinein immer etwas“, erklärt Andrea Sack.

Unterbrochen wird die lange Blickachse durch eine Sitzecke. Ein kleiner Springbrunnen belebt den Garten und spendet im Sommer Frische. Kein bisschen Platz gibt es im kleinen Garten zu verschenken, deshalb sollte der Hobbygärtner nicht nur die Länge und Breite, sondern die Höhe als dritte Dimension miteinbeziehen.

Kletterrosen in robuster Wildform harmonieren mit der Natursteinmauer des Nachbargrundstücks und füllen den Garten im Sommer mit Duft und Farbe. Ein weiterer Blickpunkt ist der alte Apfelbaum im hinteren Teil des Gartens, in dessen Schatten sich die Klematis wohlfühlt. „Schön und pflegeleicht wollten wir unseren Garten haben“, erinnert sich Andrea Sack. „Keinen Schaugarten, sondern einen Garten zum Benutzen, zum Leben und Wohlfühlen.“

Kleiner Garten – große Wirkung

Optisch lässt sich ein kleiner Garten größer „zaubern“. Jürgen Mayer zeigt an seinem eigenen Hausgarten wie das geht. „Größe erreicht man durch Teilung in einzelne Bereiche, große, kahle Rasenflächen dagegen lassen den Garten kleiner wirken. Interessant wird es, wenn man nicht auf den ersten Blick alles überschauen kann. Geschickt platzierte Staudenbeete, Gräser oder Steine schaffen Blickwinkel, die Lust wecken, den Garten zu erkunden. Den gleichen Effekt hat das Trennen bestimmter Gartenpartien in ,Gartenzimmer’ durch Mauern oder Hecken mit Durchblick.“ Was wie zufällig hingepflanzt aussieht, ist gut durchdacht. Als Strauch eigne sich beispielsweise der trockenheits- und kalkverträgliche Perückenstrauch, der mit seinen bizarren Blüten ein echter Hingucker sei und im Herbst das Auge durch seine wunderschöne Färbung erfreue.

„Als erstaunlich trockenheits- und hitzeresistent hat sich die anmutige, lieblich duftende Abelie erwiesen. Ihre weiß-rosa gefärbten Blütenrispen sind eine echte Bienenweide“, erklärt der Fachmann. Mit natürlicher Schönheit und orange-roter Herbstfärbung beeindrucke die Heimische Felsenbirne (Amelanchier ovalis). Dieser Strauch sei für jeden Garten eine Bereicherung, bodentolerat und anspruchslos.

Als Winterblüher empfiehlt Jürgen Mayer die Schmuckmahonie und – wenn es ein bisschen größer sein darf – den rosablühenden, duftenden Winterschneeball. Wenn die Frühjahrsblüher auf dem Rückzug sind, haben die Stauden ihren großen Auftritt und zaubern Vielfalt in den Garten. Viele Naturstauden seien extrem sonne- und hitzeverträglich, wie beispielsweise Lavendel, verschiedene Wolfsmilchgewächse, Salbei, Prachtkerze und die Heiligenblume. „Im Halbschatten oder Schatten geben Funkien in Verbindung mit Farnen ein harmonisches Bild“, rät der Gärtner. „Grazile Gräser, die es für jeden Standort passend gibt, sollten in keinem Staudenbeet fehlen.“

Doch wer sagt, dass in einem kleinen Garten alles klein sein muss? Pflanzen von unterschiedlicher Höhe vermittelten den Eindruck von Tiefe. „Der Zierapfel beeindruckt im Frühling mit reicher Blüte und im Herbst mit leuchtendem Früchteschmuck. Mit dem unkomplizierten weißblühenden Apfeldorn lässt sich im kleinen Garten ein markanter Blickpunkt setzen, ebenso wie mit dem purpurrosablühenden Judasbaum. Ein ,Edelstein’ ist der langsam wachsende Zimt-Ahorn, dessen markante rot-braune Rinde verblüffend an Zimtstangen erinnert“, schwärmt Jürgen Mayer.

Mit richtiger Planung und etwas „Know-how“ lässt sich mit wenig Platz ein Paradies schaffen. Groß ist die Vielfalt der Pflanzen. Die Vorschläge sind nur ein Auszug und als Anregung gedacht. „Es ist ganz gleich, ob ein Garten klein oder groß ist. Die Möglichkeiten der Schönheit, die sich in einem Raum von 15 Schritt im Geviert, umgeben von vier Mauern, entfalten können, sind unmessbar“ – ermutigende Worte des Dichters Hugo von Hofmannsthal.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020